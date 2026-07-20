У Павлограді через удар РФ загинули двоє, поранені 13 людей – ОВА

Через російський удар по Павлограду дві людини загинули, ще 13 дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа

«У стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє чоловіків – 56 і 38 років і дві жінки – 87 та 48 років. Інші постраждалі, серед яких однорічна дівчинка, зараз проходять обстеження. У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки», – вказав очільник області.

Згодом він уточнив, що поранені 13 людей: «11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно».

Олександр Ганжа не уточнив тип зброї, яку застосували російські військові.

Столицю Західного Донбасу Павлоград від найближчих контрольованих силами РФ позицій відділяє близько 100 кілометрів, тому про будь-яку артилерію йтися не може.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.