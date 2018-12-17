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17 Грудень 2018, Київ 20:11
Новини | Події

Новим президентом Українського ПЕН-центру став Андрій Курков

Андрій Курков – письменник та кіносценарист

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Новим президентом Українського ПЕН-центру обраний український письменник Андрій Курков. Згідно зі статутом структури, Курков очолюватиме її протягом двох років.

Двома віце-президентами організації стали Ольга Гнатюк та Тетяна Терен.

Андрій Курков – письменник, кіносценарист. Він є автором романів та повістей «Бикфордов мир» (1993), «Приятель покойника» (1995), «Пикник на льду» (1996), «Последняя любовь президента» (2004), «Ночной молочник» (2007), «Львовская гастроль Джими Хендрикса» (2012), «Дневники Майдана» (2015), «Серые пчелы» (2018), а також книжок оповідань, творів для дітей та сценаріїв до фільмів.

ПЕН-клуб – це організація поетів-романістів, яка була заснована в Лондоні в 1921 році. Загалом існує 144 автономні національні ПЕН-центри.

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