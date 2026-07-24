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Новини | Міжнародні

Пентагон включив провідні російські виші до списку закладів, які загрожують безпеці США

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Пам’ятник Михайлу Ломоносову біля факультету журналістики Московського державного університету, фото ілюстративне
Пам’ятник Михайлу Ломоносову біля факультету журналістики Московського державного університету, фото ілюстративне

Пентагон включив 130 академічних та дослідницьких організацій із Росії, Китаю та Ірану до списку установ, що становлять загрозу національній безпеці США.

«Ці установи здійснюють діяльність, що підвищує ймовірність нецільового використання коштів, які виділяє уряд США на дослідження та розробки. Таке нецільове використання коштів дозволяє ворожим державним структурам втручатися у справи США», – заявило відомство.

До списку таких установ потрапили понад 30 російських вишів та науково-дослідних інститутів. Серед них Московський державний університет, Московський державний технічний університет імені Баумана, Військово-морська академія імені Кузнєцова, НДЦ «Курчатовський інститут», МАІ, МФТІ, Вища школа економіки, Уральський федеральний університет імені Єльцина.

Тепер Пентагон не співпрацюватиме в науково-дослідній сфері з організаціями, які потрапили до списку, та їхніми співробітниками. Крім того, відомству заборонено використовувати розробки цих організацій, а також виділяти їм гранти із бюджетних коштів.

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