Суд знову блокував спробу витратити кошти Пентагону на стіну на кордоні з Мексикою

Апеляційний суд 9-го федерального округу (Каліфорнія) двома голосами проти одного залишив в силі рішення нижчої інстанції, що блокує спроби адміністрації Трампа перенаправити частину коштів Пентагону, асигнованих на боротьбу з наркокартелями, на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

У постанові мовиться, що переміщення коштів Пентагону допускається виключно в разі виникнення екстрених обставин військового характеру. У всіх інших випадках виконавча влада не має права на власний розсуд переорієнтувати бюджетні ресурси, затверджені Конгресом на інші цілі.

Один з двох суддів, які голосували проти, був призначений Бушем-молодшим, інший – Обамою. На їхню думку, якщо адміністрація Трампа захоче оскаржити постанову, то зазнає поразки і у вищій судовій інстанції.

В бюджетній заявці на наступний рік адміністрація президента США Дональда Трампа вимагала залучити 8,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

У березні міністерство оборони США виділило 1 мільярд доларів на будівництво 91-кілометрової ділянки стіни на кордоні з Мексикою.