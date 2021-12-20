Поліція попередила про обмеження руху і перекриття доріг на Івано-Франківщині

Поліція Івано-Франківської області попереджає про тимчасове обмеження або заборону руху транспортних засобів і пішоходів на окремих ділянках вулиць і доріг у регіоні в найближчі кілька днів.

«20-22 грудня 2021 року на території Івано-Франківської області відбудеться щорічна конференція послів України під гаслом «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави». У заходах запланована участь великої кількості гостей. Зважаючи на це, поліція Прикарпаття закликає мешканців та гостей регіону з розумінням поставитися до можливих обмежень чи незручностей», – йдеться в повідомленні.

Про те, які саме вулиці будуть перекриті і в яких населених пунктах, у поліції не уточнили.