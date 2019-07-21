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21 Липень 2019, Київ 20:46
Новини | Події

Від початку доби обстрілів на Донбасі не було – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 21 липня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Підтримувані Росією бойовики від початку доби 21 липня не обстрілювали позиції українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано», – йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook ввечері 21 липня.

У штабі нагадали, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, два військовослужбовці загинули і два були поранені.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир'я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

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