Від початку доби обстрілів на Донбасі не було – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики від початку доби 21 липня не обстрілювали позиції українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано», – йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook ввечері 21 липня.

У штабі нагадали, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, два військовослужбовці загинули і два були поранені.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир'я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.