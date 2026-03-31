Триває перевірка через смерть військових «Скелі» від пневмонії – заступник військового омбудсмана

Офіс військового омбудсмана проводить велику перевірку в 425-й окремому штурмовому полку «Скеля» щодо медичного забезпечення. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков.

«У нас зараз глобальна перевірка, у тому числі щодо медичного забезпечення саме в «Скелі». Ми зробили виїзди безпосередньо у військову частину. Я сподіваюсь, що результати будуть досить ефективні. В контексті медичного забезпечення військовослужбовців, які проходять службу саме в «Скелі», ми вбачаємо певну системну велику проблему», – розповів посадовець.

За його словами, в «Скелі» від пневмонії померли п’ять військовослужбовців. Один із цих випадків – смерть 34-річного військовослужбовця Віталія Салтана – став широко відомим після публікацій у медіа.





Дружина померлого вважає, що військова частина затягнула із госпіталізацією її чоловіку, тому він помер.

Зробити остаточні висновки щодо цієї смерті в Офісі омбудсмана поки не можуть.

«На даний момент ми встановлюємо, у тому числі через працівників медзакладу, де лікувався військовослужбовець, в якому стані він потрапив, наскільки він був критичний цей стан», – сказав Циганков.

Раніше в «Скелі» заявляли, що її військовослужбовці отримували вчасну медичну допомогу.

34-річний військовослужбовець із Кропивницького Віталій Салтан був мобілізований 26 січня, а вже 22 лютого помер у лікарні. Після мобілізації він потрапив на навчання до 425-ї бригади «Скеля» в місті Камʼянське у Дніпропетровській області.

Там уже через кілька днів захворів, мав кашель та температуру. Згодом опинився в лікарні – але рідні кажуть, військові згаяли багато часу, і привезли його в медичний заклад, коли вже було надто пізно: чоловік майже не міг дихати сам, сатурація була дуже низькою. Причиною смерті військовослужбовця військові та лікарі називають пневмонію, резистентну до більшості антибіотиків. Але рідні в цю версію не вірять, говорять про несвоєчасне надання допомоги і наполягають на повторній судмедекспертизі.



