Новини | Суспільство

В Офісі омбудсмана розповіли, на що найбільше скаржаться військові

За словами Руслана Циганкова, факти порушення прав військових підтверджуються не завжди
За словами Руслана Циганкова, факти порушення прав військових підтверджуються не завжди

Військові найчастіше звертаються до Офісу омбудсмана зі скаргами на медичне забезпечення, переведення та дії командирів – про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков.

«В першу чергу я б, напевно, виділив питання медичного забезпечення, питання переведення до іншого місця служби, а також питання, пов’язані з виведенням з позицій. Насправді це дуже складний процес з фізичної точки зору, я маю на увазі реалізацію самого виведення військовослужбовця. Також є питання можливих зловживань з боку командирів – зокрема щодо невиплати грошового забезпечення або, на думку військовослужбовця, незаконних дій командира», – сказав він.

Водночас, за словами посадовця, факти порушення прав військових підтверджуються не завжди:

«Є дуже багато звернень, де військовослужбовець вважає, що його права порушені, але насправді це не так. Часто це пов’язано з неправильним розумінням вимог законодавства чи інших нормативних документів».

За його словами, наразі кількість звернень стабілізувалася і становить у середньому 70-80 скарг на добу.

«На даний момент середня кількість звернень становить приблизно 70-80 скарг на день. На початку запуску показники були значно вищими – тоді надходило 300-400 скарг щодоби. Згодом їх кількість зменшилася приблизно до 50. Втім, наразі вона знову зросла до 70–80, подекуди – до 90 скарг на день», – розповів Циганков.


Офіс військового омбудсмана забезпечує цивільний контроль за дотриманням прав Сил оборони – чинних військових, добровольців територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

16 жовтня 2025 року президент України підписав указ про призначення Ольги Решетилової військовим омбудсманом, 19 вересня було ухвалено рішення про створення Офісу військового омбудсмана, а нині він розпочав роботу відповідно до закону «Про офіс військового омбудсмана».


