В Офісі омбудсмана розповіли, на що найбільше скаржаться військові

Військові найчастіше звертаються до Офісу омбудсмана зі скаргами на медичне забезпечення, переведення та дії командирів – про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков.

«В першу чергу я б, напевно, виділив питання медичного забезпечення, питання переведення до іншого місця служби, а також питання, пов’язані з виведенням з позицій. Насправді це дуже складний процес з фізичної точки зору, я маю на увазі реалізацію самого виведення військовослужбовця. Також є питання можливих зловживань з боку командирів – зокрема щодо невиплати грошового забезпечення або, на думку військовослужбовця, незаконних дій командира», – сказав він.

Читайте також: Через «Армію+» змогли перевестися 80 тисяч військових – заступник військового омбудсмана

Водночас, за словами посадовця, факти порушення прав військових підтверджуються не завжди:

«Є дуже багато звернень, де військовослужбовець вважає, що його права порушені, але насправді це не так. Часто це пов’язано з неправильним розумінням вимог законодавства чи інших нормативних документів».

За його словами, наразі кількість звернень стабілізувалася і становить у середньому 70-80 скарг на добу.

«На даний момент середня кількість звернень становить приблизно 70-80 скарг на день. На початку запуску показники були значно вищими – тоді надходило 300-400 скарг щодоби. Згодом їх кількість зменшилася приблизно до 50. Втім, наразі вона знову зросла до 70–80, подекуди – до 90 скарг на день», – розповів Циганков.





Офіс військового омбудсмана забезпечує цивільний контроль за дотриманням прав Сил оборони – чинних військових, добровольців територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

16 жовтня 2025 року президент України підписав указ про призначення Ольги Решетилової військовим омбудсманом, 19 вересня було ухвалено рішення про створення Офісу військового омбудсмана, а нині він розпочав роботу відповідно до закону «Про офіс військового омбудсмана».



