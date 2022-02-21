Пєсков назвав «фейком» повідомлення про наміри вбивств і арештів українців у разі вторгнення в Україну

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «фейком» та вигадкою повідомлення американських ЗМІ про те, що Москва нібито склала список українців, які можуть бути вбиті або заарештовані у разі військового вторгнення Росії.

«Це абсолютна качка, брехня, абсолютна вигадка. Такого списку не існує. Це фейк», – цитують Пєскова у понеділок російські ЗМІ.

Раніше кілька західних інформаційних агентств, зокрема AFP, Reuters та dpa, повідомили, що мають у розпорядженні лист США до ООН, в якому Вашингтон стверджує, що володіє «достовірною інформацією» про ймовірні плани Росії щодо вбивств та арештів українців у випадку вторгнення в Україну.

Згідно з повідомленнями, у відповідному листі Батшеба Нелл Крокер, посол США при ООН у Женеві, виклала верховному комісару ООН з прав людини деталі «тривожної інформації», яку зібрала американська розвідка.

«Ми глибоко стурбовані порушеннями прав людини з боку Росії в тих частинах України, які вона вже окупувала, і у нас є всі підстави вважати, що ці побоювання посиляться після нового військового наступу», – йдеться у листі.

У листі Крокер стверджує, що Кремль планує цілеспрямовані вбивства, викрадення людей, затримання та тортури тих, хто виступає проти дій Росії в Україні. Також мішенню, згідно з листом, стануть російські та білоруські дисиденти у вигнанні в Україні, журналісти та інші активісти.

Крокер також заявила, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові, швидше за все, будуть використовувати смертоносні методи для розгону протестів або придушення «мирних актів спротиву з боку цивільного населення». У листі не розкриваються джерела інформації.

США та інші західні офіційні особи звинуватили Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує будь-які подібні плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.