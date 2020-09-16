У Кремлі прокоментували слова Зеленського про саміт лідерів «нормандської четвірки»

У Кремлі назвали передчасними розмови про терміни проведення нового саміту в «нормандському форматі».

Як заявив в середу прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, саміт може відбутися тільки після реалізації паризьких домовленостей, але про прогрес говорити поки не доводиться. «Бажання продовжувати роботу є, але потрібно виконати попередні домовленості», – зазначив Пєсков.

Він також не зміг сказати, чи може зустріч «нормандської четвірки» відбудуться до кінця року.

15 вересня під час візиту до Австрії Зеленський заявив, що перед самітом лідерів «нормандського формату» відбудеться ще одна зустріч радників.

«Не можу обіцяти, але, здається, протягом 10 днів повинна бути. Вірю чи сподіваємося, – не знаю, як сказати, – ще одна зустріч радників, після якої вже має бути зустріч лідерів «нормандської четвірки». Принаймні всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі», – сказав Зеленський.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Політичні радники «нормандського формату» зустрічалися 11 вересня в Берліні.