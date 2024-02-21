У Петербурзі чоловікам, які прийшли вшанувати Навального, вручили повістки до військкомату

У Росії шістьом жителям Санкт-Петербурга, яких раніше заарештували на кілька діб за покладання квітів до стихійного меморіалу опозиціонерові Олексію Навальному, під час виходу з ізолятора тимчасового тримання вручили повістки до військкомату.

Також повістки вручили чотирьом громадянам, які не прописані в Петербурзі, але приїхали до міста для того, щоб вшанувати памʼять загиблого політика.

Загалом у Петербурзі за покладання квітів до меморіалу Навальному засудили майже 200 людей, більшість із них заарештували на термін від однієї до 14 діб. У протоколах поліцейські переважно писали, що затримані «блокували дорогу випадковим перехожим».

Після повідомлення про загибель Олексія Навального в десятках міст Росії люди стали покладати квіти до стихійних меморіалів, часто – до міських памʼяток, присвячених жертвам політичних репресій. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», поліція затримала понад 350 людей, які хотіли вшанувати памʼять опозиційного політика.