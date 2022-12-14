Петиція, яка закликає Зеленського ветувати закон про реформу містобудування, набрала мінімум голосів

Петиція із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон про реформу сфери містобудування набрала 25 тисяч голосів, свідчить сайт електронних петицій.

Розгляд петиції повинен початися не пізніше як через три дні після того, як вона набрала необхідну кількість голосів. Протягом 10 наступних днів Зеленський має на неї відповісти.

Автори петиції наполягають на тому, що закон «розв’язує руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування».

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«Якщо закон буде прийнятий більшістю депутатів ВР на наступній сесії, процес хаотичного забудування наших міст і паплюження історичних пам’яток буде пришвидшений», – йдеться в тексті.

Звернення створили до того, як Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні 13 грудня.

Перед ухваленням законопроєкт зазнав критики. Мер Києва, він же голова Асоціації міст України Віталій Кличко казав, що законопроект фактично «повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок». На думку мера столиці, документ легалізує самовільне будівництво і порушуватиме права власників земельних ділянок і мешканців громад.