Pfizer надасть дешевий доступ до експериментальних таблеток від COVID-19

Американський фармацевтичний гігант Pfizer досяг угоди з підтримуваною ООН організацією, щоб експериментальні таблетки від COVID-19 стали доступнішими в менш багатих країнах. У заяві, опублікованій 16 листопада, компанія Pfizer заявила, що надасть ліцензію Патентному пулу лікарських засобів (MPP), що дозволить виробництво противірусних таблеток іншими фармацевтичними компаніями.

Згідно з угодою, Pfizer не отримуватиме відрахувань від цих виробників, що зробить лікування дешевшим. У Pfizer заявили, що угода застосовуватиметься до 95 країн з низьким і середнім рівнем доходів, у яких живе близько половини населення світу.

Раніше цього місяця Pfizer заявила, що пероральний противірусний препарат на 89% знижує ризик госпіталізації або смерті, пов’язаної з COVID-19, у інфікованих вірусом дорослих із групи ризику. Реалізація угоди залежить від того, чи пройдуть нові ліки поточні випробування та чи схвалять препарат регуляторні органи.

Pfizer також повідомила, що 16 листопада звернулася до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) з проханням дозволити таблетку, відому як Paxlovid.