Підозрюваного в підпалі авто засновника dtp.kiev.ua ув’язнили із заставою 454 тисячі гривень

Шевченківський районний суд визначив для підозрюваного в підпалі автомобіля засновника порталу dtp.kiev.ua запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю виходу під заставу. Про це повідомила Національна поліція 24 травня.

Таке рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання слідчого у справі.

«На час досудового розслідування затриманий перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави 454 000 гривень. Досудове розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні поліція заявила, що повідомила про підозру ймовірному палію автомобіля засновника спільноти dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Чоловіка підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна. Йому загрожує від трьох до 10 років ув’язнення.

У лютому 2021 року спільнота dtp.kiev.ua, яка моніторить дорожньо-транспортні пригоди в Києві, повідомила про підпал автомобіля її засновника Владислава Антонова. При цьому один із паліїв, за даними порталу, постраждав.