Зеленський про ймовірне прослуховування журналіста «Схем» Ткача: «я знаю деталі, не хочу обговорювати»

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомі деталі справи щодо ймовірного прослуховування журналіста програми «Схем» Михайла Ткача, але не захотів про них розповідати.

«Я не хочу обговорювати деталі, хоча я знаю деталі цієї справи, про яку ви сказали. Мені знов не все одно. Я знаю якісь деталі. Розумієте, я не хочу зараз про це говорити. Про те, що у когось знайшли прослушку. У нас в уряді знайшли прослушку, пам’ятаєте, так? У прем’єр-міністра, різне» – повідомив президент, відповідаючи під час пресконференції на питання журналіста видання «Українська правда» щодо відсутності реакції влади на цю справу.

У ніч на 8 серпня 2020 року журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів. Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

Національна поліція з 8 серпня проводить розслідування за двома статтями: «порушення недоторканності приватного життя» і щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв, однак з початку розслідування у відомстві на запити журналістів так і не надали жодної інформації про хід справи.

Опитані Радіо Свобода вузькоспеціалізовані фахівці і відомі криміналісти-правники зійшлися на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, ймовірно, свідчать про спроби встановити пристрій негласного стеження. Думки опитаних експертів розійшлись хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи йдеться про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; і про те, хто може за цим стояти.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інциденти, які могли сприяти створенню загрозливого середовища для журналістів в Україні.

Журналісти низки видань і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір» 8 серпня оприлюднили відкриту заяву, в якій відзначили, що «схвильовані втручанням у роботу свого колеги журналіста-розслідувача Михайла Ткача», і виступили з вимогою розслідувати ймовірне прослуховування його оселі. Також висловила стривоженість інцидентами організація «Репортери без кордонів», закликавши до ретельного розслідування. Згодом і Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликала українську владу провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля програми «Схеми» та можливого прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.