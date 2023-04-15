В Україні залишаються підтопленими 600 домогосподарств у 14 населених пунктах – рятувальники

В Україні станом на 16.00 суботи, 15 квітня, залишаються підтопленими близько 600 домогосподарств у 14 населених пунктах, а також 28 житлових будинків, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів», – пишуть рятувальники.

За інформацією пресслужби, від початку робіт рятувальники вже підвезли для постраждалого населення 24,1 тони питної води та 138 кг продуктів харчування; перевезли через водні перешкоди понад 1 тис. 200 осіб, евакуювали 15 громадян; відкачали близько 10 тис. кубометрів води з 72 домогосподарств.

Рятувальники звітують, що загалом для надання допомоги населенню від ДСНС залучалися понад 356 осіб та 133 одиниці техніки.

Днями через негоду в Одесі були підтоплені кілька вулиць і Ринкова площа.