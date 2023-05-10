ДСНС: в Україні залишаються підтопленими близько 500 дворогосподарств

Станом на 9 ранку ранку 10 травня в Україні залишаються підтопленими 493 дворогосподарства, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За словами рятувальників, за останню добу спостерігається спад рівнів весняного водопілля по всіх областях.

За даними ДСНС, залишається підтопленими наступна кількість дворогосподарств: у Запорізькій області – 250, Чернігівській – 99, Дніпропетровській – 55, Черкаській – 47, Полтавській – 35 та Київській – 7.

«Також підтоплений 51 будинок, зокрема у Дніпропетровській області – 39 та у Черкаській – 12 Крім того, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплені 13 тис. 51 га сільськогосподарських угідь», – підсумували в ДСНС.

У столиці станом на 10 травня, порівняно з минулими днями, рівень води в Дніпрі знизився на 30 сантиметрів, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

«За інформацією Укргідрометцентру, станом на 9:00 10.05.2023, рівень води в річці Дніпро в Києві біля мосту «Метро» складає 9 270 сантиметрів (за Балтійською системою висот)», – поінформував очільник КМВА Сергій Попко.

Водночас він наголосив, що рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий).

«На даний момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 сантиметрів – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків», – уточнив він.

Начальник КМВА додав, що промислові об’єкти і житлові масиви міста – поза загрозою підтоплення.

Станом на 11 годину ранку понеділка, 8 травня, рівень води в Дніпрі в Києві біля моста «Метро» збільшився на один сантиметр та складав 9300 см.

Експерти попереджали, що в перший тиждень ще утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у низці населених пунктів у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.