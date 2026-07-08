Підтримка України була серед головних тем на саміті НАТО – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел наголосив, що на саміті НАТО в Анкарі питання підтримки України у протистоянні з Росією було серед головних і активно обговорювалося його учасниками.

«Ми дебатували про витрати на оборону, про ситуацію в окремих країнах-членах ЄС і про те, як різними засобами підтримувати Україну», – зазначив Петр Павел.

При цьому чеський президент наголосив, що стосовно України питання стосувалися не тільки того, «якої суми сягатимуть витрати на оборону, але й того, в який спосіб ми підтримуватимемо Україну».

Петр Павел підкреслив також, що інтерес чеських фірм стосується не тільки масштабів витрат, які вони готові виділити на оборонне виробництво, але й майбутньої співпраці, а саме «як Чеська Республіка надалі підтримуватиме Київ».

У лютому 2024 року Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України із-за кордону - йшлося про снаряди калібру 155 мм і 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС. Згодом у межах проєкту Прага відшукала понад мільйон боєприпасів. До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн.

Перші боєприпаси з чеської ініціативи почали постачати у червні 2024 року. За даними уряду країни, протягом 2024 року в Україну надіслали близько 1,5 мільйона боєприпасів, третина з яких – калібру 155 мм.