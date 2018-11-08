МВС: запроваджені пільги на житло для поліцейських

Міністерство внутрішніх справ України запровадило пільги на житло для поліцейських, повідомила прес-служба МВС.

За даними МВС, програма соціального забезпечення для правоохоронців системи Міністерства складається із підвищення заробітної плати на 30%, системи фінансового лізингу на придбання власного житла, які запрацюють з 1 січня 2019 року, а також програми компенсації за винайм квартир, яку міністерство створило з 1 листопада 2018 року.

За слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, запроваджується система отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!