Північна Корея вимагає в США два мільйони доларів «за лікування Отто Вормбієра» – ЗМІ

Північна Корея виставила Сполученим Штатам рахунок на два мільйони доларів за нібито медичні видатки на лікування американського студента Отто Вормбієра. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За повідомленням, Пхеньян виставив рахунок незадовго до того, як 22-річного студента у стані коми повернули до США в червні 2017 року. Вомрбієр помер за шість днів після повернення додому.

Видання уточнює, що невідомо, чи Вашингтон виплатив ці кошти.​

Прес-секретарка Білого Дому Сара Сандерс у відповідь на запит журналістів повідомила, що прес-служба президента «не коментує переговори по звільненню заручників, саме тому вони є настільки успішними за роботи чинної адміністрації».

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У грудні 2018 року суд у Вашингтоні постановив, що Північна Корея має виплатити 501 мільйон доларів компенсації родині студента Отто Вормбієра, який помер у червні 2017 року.

У 2016 році 22-річного студента Отто Вормбієра затримали під час відвідин Пхеньяна у складі тургрупи, звинувативши в намаганні вкрасти пропагандистський плакат із закритого для відвідувачів службового приміщення готелю, і засудили до 15 років каторжних робіт.

Після 17 місяців в ув’язненні Вормбієра врешті повернули 13 червня 2017 року до США – у стані коми. Американські лікарі заявили, що Вормбієр зазнав неврологічної травми невідомого походження.

19 червня 2017 року Вормбієр помер у себе вдома у штаті Огайо.

Влада Північної Кореї відкинула звинувачення у жорстокому поводженні чи катуванні американського студента Отто Вормбієра.