Північна Корея вкотре запустила ракети і розкритикувала навчання США і Південної Кореї

Північна Корея 6 серпня випробувала дві ракети і розкритикувала спільні військові навчання США і Південної Кореї, що почалися напередодні.

Ракети були запущені з західного узбережжя Північної Кореї і пролетіли через всю країну, перш ніж впасти в море на східному узбережжі, повідомили в Генштабі Сеула.

Неназваний представник Міністерства закордонних справ Північної Кореї заявив, що продовження спільних американсько-південнокорейських навчань «змушує Пхеньян розробляти, випробовувати і розгортати потужні фізичні засоби, необхідні для національної оборони».

Це було четверте випробування ракет Пхеньяном, починаючи від 25 липня і після того, як президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин домовилися 30 червня прискорити переговори про денуклеаризацію.

Тим часом група ООН, яка здійснює моніторинг санкцій, 5 серпня заявила, що Північна Корея використовує кіберпростір «для проведення все більш складних атак для викрадення коштів у фінансових установ і бірж криптовалют для отримання доходу» в порушення санкцій.

Експерти підрахували, що на даний час Північна Корея використала на свою програму зі створення зброї масового знищення близько двох мільярдів доларів.