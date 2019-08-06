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06 Серпень 2019, Київ 07:51
Новини | Міжнародні

Північна Корея вкотре запустила ракети і розкритикувала навчання США і Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігає за запуском балістичної ракети у невідомому місці, 31 липня 2019 року

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Північна Корея 6 серпня випробувала дві ракети і розкритикувала спільні військові навчання США і Південної Кореї, що почалися напередодні.

Ракети були запущені з західного узбережжя Північної Кореї і пролетіли через всю країну, перш ніж впасти в море на східному узбережжі, повідомили в Генштабі Сеула.

Неназваний представник Міністерства закордонних справ Північної Кореї заявив, що продовження спільних американсько-південнокорейських навчань «змушує Пхеньян розробляти, випробовувати і розгортати потужні фізичні засоби, необхідні для національної оборони».

Це було четверте випробування ракет Пхеньяном, починаючи від 25 липня і після того, як президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин домовилися 30 червня прискорити переговори про денуклеаризацію.

Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю
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Відео зустрічі Трампа і Кіма. Президент США вперше ступив на північнокорейську землю

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Тим часом група ООН, яка здійснює моніторинг санкцій, 5 серпня заявила, що Північна Корея використовує кіберпростір «для проведення все більш складних атак для викрадення коштів у фінансових установ і бірж криптовалют для отримання доходу» в порушення санкцій.

Експерти підрахували, що на даний час Північна Корея використала на свою програму зі створення зброї масового знищення близько двох мільярдів доларів.

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