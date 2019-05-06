Прозахідний кандидат перемагає на виборах президента Північної Македонії – підраховано 100% голосів

На виборах президента Північної Македонії – перших після зміни офіційної назви цієї балканської країни – перемогу здобуває проєвропейський кандидат-лівоцентрист від владної Соціал-демократичної партії Стево Пендаровський.

Після підрахунку 100 відсотків голосів він набирає 51,66% голосів, його суперниця, консерваторка-націоналістка Ґордана Силяновська-Давкова здобуває 44,73%.

Ще 3,61% бюлетенів визнали недійсними.

Активність виборців у другому турі голосування 5 травня склала 46,6%, що перевищило 40-відсотковий поріг, необхідний для того, щоб вибори були визнані такими, що відбулися.

Виборча комісія Північної Македонії заявила, що голосування відбулося без значних порушень.

Хоча консервативна націоналістична партія «ВМРО-ДПМНЕ» («Внутрішньомакедонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність»), яка висувала Силяновську-Давкову, заявила про «численні порушення».

У першому турі 21 квітня кандидати набрали майже порівну голосів: 42,8% – Стево Пендаровський, і 42,2% – Ґордана Силяновська-Давкова.

Обидва кандидати у другому турі – представники наукової спільноти, що мають відмінні позиції з низки важливих для країни питань.

55-річний Пендаровський, колишній професор політології, стоїть на прозахідних позиціях, він також підтримує договір із Грецією, за яким країна змінила назву з Македонії на Північну Македонію, а Греція зняла заперечення проти її вступу до НАТО і ЄС.

63-річна Силяновська-Давкова, професорка університету, різко критикувала угоду і спершу обіцяла в разі перемоги докласти всіх зусиль, щоб скасувати її, але врешті заявила, що визнає той факт, що країна має вже нову назву, але сама «ніколи не буде використовувати її». При цьому вона є прихильницею інтеграції до ЄС і НАТО.

У Північній Македонії функції президента переважно церемонійні, але голова держави має кілька істотних повноважень, серед яких право вето на законодавчі акти парламенту. Керівник «СДСМ», прем’єр-міністр Зоран Заєв заявляв, що результати виборів президента можуть спричинити й позачергові парламентські вибори.

Чинний президент Джорґе Іванов, висуванець «ВМРО-ДПМНЕ», відбув на президентській посаді два п’ятирічні терміни і не міг балотуватися знову; його термін збігає 12 травня.