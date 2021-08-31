Перша група зі 149 евакуйованих афганців прибула до Північної Македонії

До Північної Македонії вночі проти 31 серпня прибув приватний літак Afghan Kam Air із 149 евакуйованими афганцями, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Серед евакуйованих – співробітники міжнародних організацій, які працювали в Афганістані, та їхні родини. Їх зустріли представники Міжнародного комітету Червоного хреста, а також представники північномакедонського уряду. Одну з пасажирок, яка перебуває на 39 тижні вагітності, одразу госпіталізували.

Всю групу протестують на коронавірусну хворобу, ті, хто отримає позитивний тест, муситимуть провести два тижні на карантині.

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Північна Македонія погодилася розмістити в себе близько 780 афганців, яким загрожували репресії з боку адміністрації «Талібану» на батьківщині. Вони отримають візи на 90 днів.

За повідомленням уряду, евакуйованих розмістять у готелях на околицях Скоп’є за рахунок міжнародних організацій та Сполучених Штатів.

«Це – наші союзники, люди, які працювали з нами та чиї життя в небезпеці, люди, які потребують допомоги найбільше», – прокоментував міністр закордонних справ Буджар Османі.

Він додав, що остаточний пункт призначення вивезених громадян Афганістану буде визначене протягом наступних днів.

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Північна Македонія разом зі США, Україною та кількома десятками інших країн підписала спільну заяву про гарантії афганцям, які працювали на іноземні уряди та організації і можуть наражатися на небезпеку в Афганістану, на безпечний виїзд із країни.

Ця балканська країна долучилася до НАТО в 2020 році, при цьому вона надсилала своїх військових на підтримку місії союзників в Афганістані з 2002 по 2014 рік.

Сполучені Штати та їхні союзники евакуювали з Кабула понад 122 тисячі осіб з 14 серпня. Евакуація почалася за день до того, як таліби повернули контроль над країною через 20 років усунення їх від влади вторгненням США у 2001 році.