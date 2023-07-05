Побиття жінки на Закарпатті: Міноборони повідомило про звільнення офіцера ТЦК

Старшого офіцера Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті звільнили після побиття дружини військового – про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк 5 липня.

За його словами, рішення ухвалили з урахуванням розслідування проти офіцера.

«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв’язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України», – заявив він.

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Павлюк додав, що подальшу оцінку діям працівника військкомати дадуть правоохоронці.

«Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з’ясуванню всіх обставин інциденту», – додав представник Міноборони.

Поліція почала досудове розслідування в справі про напад співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на жінку на Закарпатті. Конфлікт між працівником військкомату та військовослужбовцем і його дружиною стався 25 червня в Ужгороді. Тоді підозрюваний завдав тілесних ушкоджень жінці, після чого втік з місця події.