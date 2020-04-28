У Почаївській обласній психоневрологічній лікарні зафіксували спалах COVID-19 – офіс омбудсмена

У Почаївській обласній психоневрологічній лікарні на Тернопольщині зафіксували спалах COVID-19, повідомив Офіс омбудсмена.

За словами головного лікаря закладу Лариси Василюк, вона та ще один лікар перебувають в реанімаційному відділенні обласної лікарні з COVID-19.

«Станом на 27 квітня у 26 пацієнтів відділення для чоловіків було лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію COVID-19. Четверо з них переведено до центральної міської лікарні м. Почаєва, у решти перебіг захворювання наразі проходить у легкій формі», – сказала Василюк.

Станом на ранок 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 випадків COVID-19. 992 пацієнти одужали, 239 – померли.