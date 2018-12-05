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05 Грудень 2018, Київ 23:15
Новини | Події

У Почаївській лаврі провели ревізію святинь

Ревізію провели на території Почаївської лаври у Тернопільській області

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Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник 5 грудня провів ревізію на території Почаївської лаври у Тернопільській області. Про це повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви (Московського патріархату).

Експонати перевіряли згідно опису радянського періоду.

Ревізію пройшла в Успенському та Троїцькому соборах, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.

«У результаті перевірки всі святині виявилися на місті», – ідеться у повідомленні.

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23 листопада перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова заявила, що комісія Мін’юсту скасувала рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією «Почаївська Свято-Успенська лавра». Цю організацію очолює митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Володимир (Мороз), теперішній настоятель Почаївської лаври.

Згідно з повідомленням міністерства, таким чином комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У Московському патріархаті натомість заявили, що Почаївська лавра і надалі перебуває в їхньому «законному користуванні».

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