НАБУ повідомила про підозру ще одному фігуранту справи про 25 тисяч доларів хабаря щомісячно

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП 13 січня повідомили про підозру виконувачу обов’язків першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

«Його разом з очільником регіональної ДПС викрито на пропозиції та наданні 25 тисяч доларів США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури», – ідеться в повідомленні.

Раніше 14 січня Офіс генерального прокурора повідомив, що виконувачка обов’язків керівниці регіональної Державної податкової служби пропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури 25 тисяч доларів хабаря щомісячно.

За даними засобів масової інформації, мова йде про в.о. начальника одеської обласної податкової Наталю Чеботарьову, яка працює з вересня 2019 року. Її реакція на підозру наразі не відома.