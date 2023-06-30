Рада ухвалила закон про повернення на довоєнну систему оподаткування

У п’ятницю, 30 червня, Верховна Рада схвалила закон щодо повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У другому читанні законопроект підтримали 239 депутатів.

Ухвалена редакція проєкту закону №8401 передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни. З 1 серпня дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

Із 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО (касових апаратів). Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Крім того, законом також передбачено:

«технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Таким чином, закон скасовує:

можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

можливість для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;

зупинення перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).

Раніше у застосунку «Дія» з’явився витяг з Єдиного державного реєстру.