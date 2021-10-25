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В Україні сьогодні прогнозують до +11 градусів

У Києві в понеділок +7…9 градусів тепла

В Україні сьогодні, 25 жовтня, очікується прохолодна погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Температура повітря вдень складатиме +7…10 градусів. В Одеській області – до +11.

Опадів синоптики не прогнозують.

У Києві в понеділок +7…9 градусів тепла, без опадів.

За повідомленням Гідрометцентру, 24-27 жовтня у східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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