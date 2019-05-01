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01 Травень 2019, Київ 10:30
Новини | Суспільство

В Україні через негоду оголосили жовтий і помаранчевий рівні небезпеки

Травень в Україні почався з дощів

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України попередили українців про небезпеку, викликану сильними дощами в окремих регіонах країни 1 травня.

«1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, до 2 травня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься помірна сніголавинна небезпека (2 рiвень), додали в ДСНС.

1 травня з південного заходу Європи в Україну прийде дощовий циклон Valentin
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Травень почнеться з дощів, середня місячна температура очікується +15+18 – синоптики

Напередодні синоптики попереджали про прихід до України дощового циклону з південного заходу Європи, що супроводжуватиметься також поривчастим вітром.

Загалом, за даними метеорологів, середня мiсячна температура повiтря у травні 2019 року передбачається в межах 15-18 градусів тепла, в гірських районах 11-13, місячна кількість опадів очікується 34-89 міліметрів.

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