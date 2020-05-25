Новий тиждень в Україні починається з похолодання і дощів – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що 25 травня в Україні скрізь, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі.

«Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-18 градусів, у південних областях 17-22», – повідомили в гідрометцентрі.

Також, згідно з повідомленням, 25 травня у більшості районів східних, Миколаївської, Запорізької та Чернівецької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці додала, що осередком холоду 25 травня буде Київщина та Карпати з температурою +9+12 градусів, на сході та на Дніпропетровщині +15+20. За її словами, невелике потепління можна очікувати із середи.

«Відчутніше тепло прийде в Україну з 1-го по 7-ме червня», – вказала Наталка Діденко.

За прогнозом середньої місячної температури, для травня характерні 15-18 градусів тепла, в горах до +13. Перехід через +15 відбувається на півдні у першій половині травня, на решті території – у другій.