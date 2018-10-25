Синоптики пронозують «перехідну погоду» в п’ятницю

Українські та західні синоптики прогнозують поступове припинення опадів і перехід від погоди, більш властивої циклону, до комфортнішої й теплішої.

«Дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, у західних областях уже завтра – без істотних опадів. А холод ще переважатиме, проте температура повітря почне несміливо підніматися. Протягом дня +8 +12 градусів, на Півдні до +14 градусів. На Півночі ще втримається холодне повітря, вдень +5+9 градусів максимально», – інформує синоптик Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, у суботу, 27 жовтня «температура повітря підвищиться суттєво, до +11 +17 градусів, на Півдні, на південному сході та подекуди у центральних областях навіть до +18 +22 градусів».

Схожі прогнози оприлюднюють на найближчі дні і західні погодні сайти. Приміром, американський wunderground.com вказує, що в Харкові в п’ятницю буде ще так само прохолодно, як у четвер – до +7 вдень і близько нуля вночі, а в суботу температура зросте до +13. Сайт Норвезького метеорологічного інституту прогнозує для Херсона до +12 в п’ятницю, +16 в суботу і +20 в неділю, без опадів.