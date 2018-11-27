У ДСНС попередили про погіршення погодних умов

Протягом доби 27 листопада у низці областей України. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с», – ідеться у повідомлення.

У ДСНС зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнень руху транспорту у вищезгаданих областях.

При цьому, за прогнозом Укргідрометцентру, 27 числа в більшості регіонів очікується -1 – -4 градусів морозу, а на півдні – 7-9 градусів тепла вдень, у Криму до +12.