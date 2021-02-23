В Україні 24 лютого буде «контрастна температура», місцями до +15 – синоптик

В Україні 24 лютого буде «контрастна температура»: від денних +15 градусів на заході до нічних -15-17 градусів на сході й півночі, повідомила синоптик Наталка Діденко.

«У західних областях буде найтепліше, протягом дня +7+12 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до +15 градусів. У східній частині, загалом на Лівобережжі й навіть у південній частині вдень очікується 0-5 градусів морозу, на сході до -7 градусів. На решті території близько нуля, на півдні місцями +1+4 градуси, це скоріше в Криму», – написала Діденко у фейсбуці.

За її словами, хоча над територією України 24 лютого домінуватиме антициклон, атмосферний фронт північного циклону принесе сніг, мокрий сніг і дощ.

«На крайньому заході, у східних областях, у більшості південної частини України – без істотних опадів. На дорогах та тротуарах – ожеледиця, снігова каша. У Києві завтра буде свіжувато, вдень лише близько нуля. Пройде сніг та мокрий сніг, що одразу ускладнить ситуацію на дорогах – обережно», – додала синоптик.

Надалі, за її словами, потепління поступово відновиться.