Жалобна процесія з тілом патріарха Філарета вирушила до Володимирського собору

У Києві триває церемонія прощання зі спочилим почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.
Зранку 22 березня в Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулася заупокійна літургія під проводом предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Попрощатися прийшли сотні людей.
Після 11:00 жалобна процесія з тілом патріарха Філарета вирушила від монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору. Там завершать відспівування і відбудеться поховання – відповідно до духовного заповіту ієрарха.
Опівдні 20 березня Православна церква України повідомила, що помер патріарх Філарет.
9 березня Православна церква України закликала своїх вірних молитися за здоров’я патріарха Філарета, повідомивши про його шпиталізацію й погіршення стану здоров’я.
Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. Упродовж багатьох років, від жовтня 1995 року, він очолював Українську православну церкву Київського патріархату. У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала томос від Вселенського патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.
У червні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторнення РФ в Україну, Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет закликав до об’єднавчого собору «трьох гілок українського православ’я», маючи на увазі Українську православну церкву (Московського патріархату,) Православну церкву України та УПЦ Київського патріархату.
