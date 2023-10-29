Іран: на похороні загиблої дівчини затримали правозахисницю

У Тегерані 29 жовтня в умовах суворих заходів безпеки поховали 17-річну дівчину Арміту Ґараванд, яка, ймовірно, була смертельно поранена під час сутички з іранською поліцією моралі через порушення правил носіння хустки.

За непідтвердженими даними, кількох людей, у тому числі двох родичів Ґараванд, заарештували під час церемонії на кладовищі Бехешт-е-Захра на півдні Тегерана.

Громадянський правозахисник Реза Хандан розповів іранській службі Радіо Свобода, що його дружину – відому правозахисницю Насрін Сотуде – також побили й затримали на похоронах.

«Кілька учасників були заарештовані та побиті. Серед них була Насрін», – сказав Хандан телефоном із Тегерана.

Він додав, що низку затриманих звільнили, хоча інші, зокрема, Сотуде, залишаються під вартою. За його словами, він не зміг з нею зв’язатися.

Сотуде вже заарештовували та ув’язнювали за захист інтересів опозиційних активістів, у тому числі жінок, яких переслідували за те, що вони зняли обов’язкові хустки.

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На відео, опублікованих у соцмережах, видно, що на церемонії поховання присутня велика кількість людей – як чоловіків, так і жінок.

Член сім’ї Ґараванд розповів Радіо Свобода, що безпекові служби пообіцяли родині передати тіло дівчини за умови, що поховання відбудеться в Тегерані, а не в їхньому рідному селі в західній провінції Керманшах.

«Ми живемо в Тегерані, але не ховаємо (тут – ред.) наших померлих», – додав він.

Невдовзі після госпіталізації Арміти Ґараванд влада ізолювала членів її родини та намагалася не допустити до них журналістів. Станом на 28 жовтня заходи безпеки все ще діяли, що посилило припущення, що влада стурбована відновленням протестів у країні.

Правозахисні групи та журналісти кажуть, що 1 жовтня на Ґараванд і двох її подруг напали поліцейські за відсутність хусток, коли вони намагалися увійти на станцію метро Тегерана.

Одна з подруг розповіла, що офіцери фізично напали на Ґараванд, яка згодом втратила свідомість, увійшовши до вагону метро. Посадовці стверджують, що у неї різко впав артеріальний тиск, вона знепритомніла і впала на підлогу, вдарившись головою.

«На жаль, вона деякий час перебувала в комі після пошкодження головного мозку. Вона померла кілька хвилин тому», – повідомило офіційне урядове інформаційне агентство IRNA 28 жовтня.

Джерело в лікарні «Фаджр», яке говорило з Радіо Свобода на умовах анонімності з міркувань безпеки, повідомило незабаром після інциденту, що у Гараванд була внутрішня кровотеча в мозок.

На відео, поширеному в соцмережах, видно, як Ґараванд заходить у вагон метро, але не видно, що саме сталося за кілька секунд до того, як її тіло винесли назад.

Amnesty International оприлюднила заяву, в якій говориться, що влада повинна дозволити незалежній міжнародній делегації, включаючи експертів ООН, розслідувати обставини, що призвели до госпіталізації дівчини. Тегеран залишив запит без відповіді.

29 жовтня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що «глибоко засмучений» смертю Ґараванд після того, як її «побила поліція моралі Ірану за те, що вона не носила хіджаб на публіці».

«Спонсороване державою насильство Ірану проти власного народу є жахливим і підкреслює крихкість режиму», – написав Салліван.

Іранські державні медіа показали, як батьки Ґараванд говорять про різні потенційні причини падіння та травми дочки. Незрозуміло, чи були ці заяви зроблені під тиском, але правозахисна група Hengaw, яка першою повідомила про інцидент, 5 жовтня заявила, що мати дівчини, Шахін Ахмаді, була тимчасово затримана урядовими силами безпеки Ірану.

Справа Ґараванд та припущення про приховування з боку влади провели паралелі з подіями, що призвели до смерті 22-річної Махси Аміні минулого року. Смерть Аміні невдовзі після того, як її заарештували за ймовірне порушення закону про носіння хіджабу, стала найбільшою загрозою для керівництва Ісламської республіки з часів революції 1979 року.