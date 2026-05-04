Генштаб ЗСУ: на фронті протягом минулої доби було майже 150 боїв, половина – на трьох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, застосував понад 10000 дрони-камікадзе та здійснив 3384 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Зокрема, авіаударів зазнали низка населених пунктів Сумської, Дніпропетровської та Запорізької області.

Найбільше російських атак було Покровському напрямку. На цій ділянці фронті українські захисники зупинили 26 штурмових дій російського агресора у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Сергіївка, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка.

Також на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили по 23 атаки.

Бойові дії меншої інтенсивності продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».



