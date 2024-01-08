Рятувальні роботи у Покровському районі завершили: у МВС кажуть, що 11 людей загинули «цілими родинами»

У Покровському районі на Донеччині через два дні після російського удару завершені пошуково-рятувальні роботи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, наразі вдалося встановити 5 жертв: опізнали трьох загиблих з села Рівне – трирічну дівчинку, її тата, маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

«Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Попередньо 11 людей цілими родинами загинули внаслідок російського удару», – написав він у телеграмі.



Водночас голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що на місці російської атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.



Він додав, що кількість жертв незмінна – 11 загиблих і 10 поранених. Остаточні цифри будуть встановлені після експертизи.

Ввечері 6 січня російські війська завдали удару по Покровську, також було зафіксоване влучання в будинок у Рівному Мирноградської громади. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили по Покровському району ракетами С-300.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.