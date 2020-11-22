Поліція зафіксувала 407 повідомлень про порушення у другому турі місцевих виборів

У день голосування у другому турі місцевих виборів в Україні поліція зареєструвала 407 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. Про це повідомили у Національній поліції України.

«Загалом розпочато 11 кримінальних проваджень та складено 10 адміністративних протоколів», – зазначили правоохоронці.

Найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській – 206, Львівській – 46, Полтавській – 41, Рівненській – 34, Миколаївській – 26, Донецькій – 15, Запорізькій – 14, Закарпатській – 12, Черкаській – 11 та два Кіровоградській областях.

«Здебільшого події стосувалися фотографування виборчого бюлетеня або виборчої документації – 177, незаконної агітації – 36, підкупу виборців – 20, конфлікту – 13, знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації – 12, фальсифікації виборчих документів – вісім, незаконного опитування – чотири, конфліктів між членами ТВК (ДВК) – три, спроби або винесення виборчого бюлетеня – три», – мовиться у повідомленні.

Загалом другий тур місцевих виборів відбувся сьогодні в 11 містах України.