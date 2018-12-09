Щонайменше три людини постраждали в Маріуполі після того, як водій в’їхав у зупинку – поліція

Щонайменше три людини постраждали в Маріуполі Донецької області після того, як водій в’їхав у зупинку громадського транспорту, повідомила патрульна поліція Донецької області.

«За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини на зупинку «Драмтеатр», де були люди. Від наїзду постраждало щонайменше три особи, серед яких дитина», – розповіли в поліції.

У відомстві зазначили, що водієм виявився житель міста 1996 року народження, який неодноразово притягався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, у тому числі за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.