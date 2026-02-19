Поліція відпустила колишнього принца Ендрю після допиту, який тривав 12 годин

Молодший брат короля Великої Британії Чарльза III Ендрю Маунтбеттен-Віндзор залишив поліцію після майже 12 годин допиту, повідомляє The Guardian увечері 19 лютого.

Ендрю побачили на задньому сидінні автомобіля, який виїжджав із території поліцейської дільниці в Айлшамі в англійському графстві Норфолк. У поліції заявили, що Ендрю «звільнений під слідство», тобто розслідування щодо нього триває.

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора затримали вранці 19 лютого, його підозрюють у посадовому злочині. Ендрю затримали в день народження, йому виповнилося 66 років. Король Чарльз III підтримав розслідування щодо брата: «Дозвольте мені чітко заявити: закон має перемогти».

Ендрю товаришував із американським бізнесменом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації. Одна з жертв Епштейна, американка Вірджинія Джуффре, говорила, що він «позичав» її своїм впливовим знайомим, зокрема Ендрю. За її словами, вона тричі мала секс з Ендрю в 2001 році, коли їй було 17 років. Джуффре наклала на себе руки у квітні 2025 року.

Востаннє члена британської королівської родини затримували понад 350 років тому. 1647 року Чарльза I взяли в полон під час громадянської війни, засудили за зраду і стратили.