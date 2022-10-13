Попередньо, через удари дронами по Київщині ніхто не постраждав – поліція

Удар дронів-камікадзе по Київській області прийшовся по Бучанському району, повідомляє обласна поліція вранці 13 жовтня.

«В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає. На місці події поліція забезпечує охорону правопорядку. ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілів», – йдеться в коментарі очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

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Раніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про удар дронів-камікадзе в області. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що удари прийшлися по об’єктах інфраструктури.

Перші повідомлення про використання Росією дронів-камікадзе «Шахід-136» у війні проти Україні з’явилися на початку вересня.