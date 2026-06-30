Поліція повідомляє про сімох постраждалих через удар блискавки на Волині, з них 4 дітей

Поліція Волинської області протягом дня 29 червня зафіксувала кілька повідомлень про пошкодження майна та нещасний випадок за участі громадян – про це відомство заявило увечері понеділка.

Зокрема, влучання блискавки мало місце біля водойми в селі Озеро Ківерцівського району.

«Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки», – йдеться в повідомленні.

Наряди поліції також працювали в Луцькому і Ковельському районах, де зазнали пошкоджень приміщення і транспортні засоби.





Поліція закликає за можливості утримуватися від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд. У разі перебування біля водойм потрібно залишити берег і знайти укриття.

«Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови. У випадку надзвичайних ситуацій або якщо ви потребуєте допомоги – телефонуйте на лінію 102», – додають правоохоронці.

Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті внаслідок ураження блискавкою постраждала 6-річна дівчинка, повалені щонайменше 30 дерев, пошкоджена будівля районної адміністрації в Шевченківському районі, тимчасово не курсують деякі трамвайні маршрути.

Укргідрометцентр напередодні попереджав також про грози та подекуди град і шквальний вітер на Закарпатті та Прикарпатті 30 червня. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.