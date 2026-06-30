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Новини | Події

Поліція повідомляє про сімох постраждалих через удар блискавки на Волині, з них 4 дітей

Ілюстраційне фото. Блискавки над Києвом, 2024 року
Ілюстраційне фото. Блискавки над Києвом, 2024 року

Поліція Волинської області протягом дня 29 червня зафіксувала кілька повідомлень про пошкодження майна та нещасний випадок за участі громадян – про це відомство заявило увечері понеділка.

Зокрема, влучання блискавки мало місце біля водойми в селі Озеро Ківерцівського району.

«Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки», – йдеться в повідомленні.

Наряди поліції також працювали в Луцькому і Ковельському районах, де зазнали пошкоджень приміщення і транспортні засоби.


Поліція закликає за можливості утримуватися від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховатися під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд. У разі перебування біля водойм потрібно залишити берег і знайти укриття.

«Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови. У випадку надзвичайних ситуацій або якщо ви потребуєте допомоги – телефонуйте на лінію 102», – додають правоохоронці.

Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті внаслідок ураження блискавкою постраждала 6-річна дівчинка, повалені щонайменше 30 дерев, пошкоджена будівля районної адміністрації в Шевченківському районі, тимчасово не курсують деякі трамвайні маршрути.

Укргідрометцентр напередодні попереджав також про грози та подекуди град і шквальний вітер на Закарпатті та Прикарпатті 30 червня. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.

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