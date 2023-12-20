Поліція розслідує демонстрацію підлітками нацистської символіки в Києві

Правоохоронці розслідують демонстрацію прапора з нацистською символікою у Києві – про це повідомили Національна поліція та Київська міська прокуратура 20 грудня.

Як повідомила Нацполіція, група підлітків розгорнула прапор з нацистською символікою посеред вулиці в столиці. Відео поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

«Подія відбувалася на столичних Позняках. Оперативний черговий негайно направив на місце правопорушення слідчо-оперативну групу, працівників ювенальної превенції, кримінальної поліції та патрульних поліцейських. На місці події правоохоронці встановлюють свідків, учасників та всі обставини події», – йдеться в повідомленні.

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Поліція відкрила провадження за статтею про «поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів». Стаття передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Раніше 20 грудня в соцмережах з’явилося відео підлітків, ймовірно, в Києві, які розгорнули прапор із нацистською символікою. Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити походження і дату зйомки відео.