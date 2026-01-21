Поліція оголосила в розшук підозрюваного в обстрілі автомобіля ТЦК на Львівщині

Головне управління Національної поліції у Львівській області 21 січня повідомило про розшук підозрюваного в обстрілі з травматичного пістолета автомобіля військових територіального центру комплектування минулого тижня.

Справу кваліфікують за статтею про хуліганство. Поліція уточнює, що слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру.

«Під час досудового розслідування встановлено, що 14 січня близько 10:15 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно розшукуваний, перебуваючи у салоні автомобіля Volkswagen Passat, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, влучивши у мікроавтобус Volkswagen Т6 військовослужбовців РТЦК та СП, які здійснювали заходи з оповіщення, та поїхав з місця події», – йдеться в повідомленні.

У разі обвинувального вироку санкція статті передбачає від трьох до семи років ув’язнення.

Вранці 14 січня в селищі Рудно поблизу Львова водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по мікроавтобусу військовослужбовців РТЦК та СП, які здійснювали заходи з оповіщення. Ніхто не постраждав, водій, який здійснив постріл, втік з місця подій.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Її здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.



