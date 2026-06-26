Поліція розслідує причетність співробітників ТЦК до травмування собаки в Одесі

Поліція Одеської області 26 червня повідомила про кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою під час «конфлікту» громадян з військовими територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі.

Інцидент стався 24 червня в Київському районі обласного центру. За попередніми даними поліції, під час конфлікту цивільних із військовослужбовцями ТЦК останні «поїхали з місця разом із чужою собакою породи джек-рассел-тер’єр, спричинивши при цьому тварині тілесні ушкодження».

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Власниця тварини звернулася до правоохоронців, які розшукали собаку. Жінка подала заяву до поліції після відвідування ветеринарної клініки – в собаки діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Справу закрили за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

«Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до неї. Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», – додає поліція.

Одеський обласний ТЦК наразі не коментував подію.





24 червня у соцмережах зʼявилося відео сутички між чоловіком та людьми у військовій формі біля мікроавтобуса. На них видно, як група людей у балаклавах забирає з собою в авто собаку, а чоловік біжить за машиною.

Згодом дружина чоловіка з відео й власниця собаки розповіла Суспільному мовнику, що в тварини розрив передньої хрестоподібної зв’язки. За її словами, треба робити операцію, але ветеринари поки порадили відкласти її через стрес, який пережила тварина.