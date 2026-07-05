Поліція розслідує вибух гранати на Одещині: двоє патрульних поранені

Двоє правоохоронців постраждали внаслідок розриву гранати в Одеській області, заявила Національна поліція 5 липня.

За даними відомства, екіпаж групи реагування патрульної поліції в Подільському районі зупинив мопедиста за порушення правил дорожнього руху.

«Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух», – повідомляє пресслужба Нацполіції.

Внаслідок вибуху поранень зазнали двоє поліцейських і сам водій мопеда.

На місці вибуху працюють слідчі територіального підрозділу поліції. Правову кваліфікацію події нададуть після встановлення всіх обставин.

У травні в Сумській області внаслідок вибуху гранати постраждала дитина: 12-річний хлопчик знайшов невідомий предмет, який згодом вибухнув у нього вдома. Дитину госпіталізували.