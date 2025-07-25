Поліція: через вибух у Тернополі загинули двоє людей

Вдень 25 липня у багатоповерхівці в Тернополі стався вибух, повідомляє обласне управління Національної поліції.

Управління Державної служби надзвичайних ситуацій близько 12:00 отримало звернення про вибух на вулиці Володимира Винниченка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановили, що вибух стався на третьому поверсі багатоповерхового будинку.

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«Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки. Попередньо, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження», – передає пресслужба.

За попередніми даними, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. На місці події працюють поліцейські та інші служби.

Нацполіція 13 липня повідомила, що житель Київської області підірвав гранату й був застрелений на місці події.