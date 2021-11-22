За місяць поліцейські склали 704 адмінпротоколи за порушення обмежень при міжобласних перевезеннях

Починаючи з 21 жовтня, Національна поліція склала 704 адміністративні протоколи за порушення карантинних обмежень під час пасажирських перевезень. Про це пресслужба відомства повідомила 22 листопада.

Загалом протягом цього місяця правоохоронці здійснили 91 165 перевірок міжобласних перевезень:

75 179 – на автотранспорті

15 181 – на залізниці

805 – в аеропортах

Зокрема, поліцейські перевіряли наявність у водіїв та пасажирів документів про вакцинацію або негативні тести на коронавірусну хворобу.

«За виявленими фактами складено 704 адміністративні протоколи за частиною 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Найбільше порушень виявлено у Київській області – 216, 83 – у Черкаській, 67 – у Полтавській, 54 – у Сумській, 33 – у Вінницькій, по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій, 25 – в Одеській, 23 – у Донецькій, 22 – у Луганській, по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях», – повідомляє відомство.

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Крім того, правоохоронці під час перевірок виявили 770 випадків нелегальних перевезень, за якими склали 1 066 протоколів.

На засіданні уряду 11 жовтня було вирішено посилити правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. Ці правила почали діяти з 21 жовтня.