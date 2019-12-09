Поліція взялася розслідувати «самоправство» Богдана за заявою Кличка

Національна поліція розпочала кримінальне провадження щодо ймовірного «самоправства» голови Офісу президента України Андрія Богдана за заявою міського голови Києва Віталія Кличка, чиє звільнення з посади голови КМДА вже погодив Кабмін і досі розглядає президент Володимир Зеленський. Про це йдеться у відповіді правоохоронців очільнику Києва, яка опинилася в розпорядженні Радіо Свобода.

«27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України», – йдеться у відповіді Нацполіції.

Андрій Богдан поки публічно не відреагував на звернення Віталія Кличка до Нацполіції.

На початку листопада міський голова Києва Віталій Кличко звернувся із заявою до Нацполіції щодо «самоправства» керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Відповідно до документа, Віталій Кличко вважає, що Андрій Богдан вчинив кримінальне правопорушення, коли звернувся до Кабміну з листом щодо його звільнення – оскільки такі дії, на його думку, не належать до його посадових обов’язків як голови ОП.

Наприкінці вересня Віталій Кличко вже подавав позов проти голови ОП Андрій Богдана до суду. На думку міського голови Києва, керівник Офісу президента перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, який і став підставою розгляду урядом подання на звільнення з посади голови КМДА. У позовній заяві Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

А в другому позові Віталій Кличко вимагав визнати протиправними дії уряду щодо внесення президенту подання від 4 вересня про звільнення і просить скасувати відповідну пропозицію прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Кабінет Міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За словами прем’єра, ухвалу Кабміну ще має погодити президент Володимир Зеленський.

Утім, досі президент не підписав розпорядження про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Під час пресмарафону 10 жовтня Володимир Зеленський заявив, що «ще думає про це» – і пообіцяв поговорити з очільником Києва перед тим, як вирішити питання щодо КМДА. Також президент відзначив, що підтримує ідею щодо розділення функцій міського голови Києва та керівника КМДА.